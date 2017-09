Eetbare kunstwerkjes bij De Wig in Renesse

In duistere, donkere dagen stond Renesse bekend als het Sodom en Gomorra van Zeeland. Maar nu is er een ‘Masterplan’ bedacht. Weg met de puberale losse zeden: de nieuwe identiteit van Renesse is een familiebadplaats. De vergrijzing zet immers door en feestbeesten hebben zo een ticket richting Knalbufeira of Blanes. Inzetten op kwaliteit is het devies en daar doet restaurant De Wig enthousiast aan mee. Spaghetti en schnitzels zijn van de menukaart gehaald: De Wig wil kwaliteit brengen, in eten, beleving en lounge.



We krijgen een plek in de serre op fijne leren stoelen, tussen kolossale vazen in een decor van strak graniet. Een tafel naast een windlicht, waarvan we het belevingsconcept nooit zo hebben gesnapt. Vooral niet als die dingen binnen staan. Liever kijken we naar het rijpingskastje op de bar, met Iberico-ham en ribstuk. Beleving staat of valt met hoe welkom je je voelt en dat lukt hier prima: serveersters Tamara en Angelique zijn vriendelijk, snel en correct. Drankjes krijgen een plek op een servet en de niet al te grote tweepersoonstafel wordt secuur volgeladen met lekkere dingen. Desembroodjes met goudgele Guernsey roomboter bijvoorbeeld.



Chef en eigenaar Jimmy Verboom is de derde generatie in De Wig. Zijn opa bouwde het puntvormige gebouw in 1973, de naam verwijst naar de driehoeksvorm. Chef Jimmy en koks Wessel en Remi willen een pure, intense eetervaring bieden. Via een suggestiemenu van de chef, in vier tot zes gangen, bijvoorbeeld. Op de à-la-cartemenu, staan luxe spulletjes als zeetong, dry-aged kalfsvlees en Zeeuwse creuses met komkommer en gin-tonic.



Ik kies een starter van het suggestiemenu en er verschijnt een wonderschoon bord met frisse blokjes makreel en romige toefjes avocado. Versierd met eetbare bloemen, kruidenblaadjes en ragfijne uienringen. In het midden ligt geschaafd sorbetijs van Granny Smith en serveerster Tamara giet er een koud soepje bij van snijbonen en appel. Knallend groen en zo smaakt het ook: vers, zoet, fris. Een vrolijk gerechtje, net zoals de wijn erbij: Linton Park Chardonnay, fruitig en boterig. Bijna richting boterbabbelaar, door iets van toffee.