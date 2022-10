Een verrassend eetcafé in Wilhelminadorp

Als kers op de taart mocht ik bij André van Duin en Janny van der Heijden op de boot

Naast dat ik deze stukjes schrijf hou ik me bezig met Zeeuwse babbelaars en siropen. In dat kader werd ik vanuit binnen- en buitenland benaderd voor een verhaal over deze Zeeuwse streekproducten. Dat is natuurlijk super leuk. Zo ging ik met een Italiaanse televisieploeg op pad en bezocht ik andere producenten samen met een Belgische journalist die op zoek was naar lekkere adresjes voor een special over Zeeland in zijn krant.

