Een pareltje in Paal

Onderweg door Zeeuws-Vlaanderen breekt letterlijk de zon door. Wegen worden steeds smaller en bochten scherper. Net voor we de bordjes ‘einde van de wereld’ tegenkomen, rijden we Paal binnen. Flink remmen, want anders rijden we het Verdronken Land van Saeftinge in. Net als andere Zeeuwse eettempels, ligt ook Kint & Co op een bijna geheime plek. Slechts vijfenzeventig inwoners telt dit buurtschap van de gemeente Hulst. Kint & Co is ook niet groot. Slechts twee dozijn eetplekken staan in de omgebouwde huiskamer. Ook de menukaart is klein. We zien slechts één menu, met keuze in hoofd- en nagerecht. Het zorgt ervoor dat de eigenaren Jan Cees Tans en Riet Kint zich volledig kunnen concentreren op kwaliteit. En dat proeven we.