Een diepe buiging voor de Thaise soep met tongschar van Moio Beach in Cadzand-Bad

Door het mulle zand banen we ons een weg over het strand van Cadzand. Het panorama biedt een mix van oneindig water, wat late zwemmers, een windmolenpark op zee, de statige nieuwbouw van mondain Cadzand-Bad en strandpaviljoens. Onze bestemming Moio Beach is een paviljoen voor durfallen. Je leert er kitesurfen, suppen of rijden op een blokart, een eenpersoons voertuig dat wordt voortgestuwd door de wind. Vanavond beproeven we of de keuken net zo onbevreesd is.

Niet je doorsnee strandpaviljoengerechten. Geen carpaccio, vitello tonnato, schnitzel of gebakken zalm. En dat is niet voor niets, vertelt Dirk van Gilst, die na een carrière als verkoper van printers in 2020 eigenaar is geworden van Moio Beach. ,,We werken zoveel mogelijk met lokale producten en vis uit de buurt. Geen scampi’s dus. Dat is voor een strandpaviljoen best uniek, maar ook de toekomst.” De ecologische voetafdruk moet kleiner, vindt Dirk. Dus vind je bij Moio wel invloeden uit Azië, maar niet in Vietnam ingescheepte tilapiafilets. Wel de Noordzeevissen tongschar, kabeljauw en zeebaars. Zuivel komt van de Heerenhoeve in Oostburg. En zo werkt de chef met meer lokaal geteelde producten.