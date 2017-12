Dit zijn de beste restaurants van 2017

Analoog aan de film over topchef en eigenaar Sergio Herman schreven we dat ook AIRrepublic fucking perfect is. Alles wat de meesterlijke chef aanraakt, lijkt te veranderen in goud, want ruim een half jaar na de opening heeft AIRrepublic al zijn eerste Michelinster te pakken. De twee chefs Alex Buiten en Nicolas Wentein koken onder het toeziend oog van Sergio Herman de pannen van de kachel. Neem de vissoep Oud-Sluis waarin elk onderdeel een perfecte garing kent. Ook de pladijs en de zeeduivel zijn klasse. Het blijft allemaal beheerst, licht en zacht, maar tegelijk driedimensionaal en interessant. Met afstand is dit het duurste restaurant in de finale, wat de eindscore iets omlaag haalt. Het fantastische zeezicht is gelukkig gratis.