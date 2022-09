Dineren tussen de tomatenplanten: rijzende ster Vert in Middelburg serveert vernuftige vegagerechten

Nauwelijks zijn we aangeschoven in de tuin, of we krijgen het eerste statement op tafel. De menukaart op gerecycled papier. Het past in het totaalplaatje van Vert, de opvolger van het onvolprezen De Gespleten Arent aan de Vlasmarkt. Want hoewel niet compleet vegetarisch, draait het om groenten, werken met afvalproducten, duurzaamheid en lokaal geteelde producten. Zo komen de tomaten die we vanavond eten uit de moestuin van chef Richard Rademaker en de rest van de biologische kwekerij Hof ter Linde in Ritthem. Tachtig procent van de gerechten is vleesloos. ,,In Amsterdam zijn dit soort restaurants razend populair, die zitten altijd vol”, zegt Richard. ,,In Zeeland zijn wij een van de weinige. We zijn sinds juni open en het loopt heel goed.”