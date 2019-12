De vis bij BRU 17 is een hoeraatje waard

BRU17 in Bruinisse staat in ons notitieboekje genoteerd als ‘een restaurant met zeeverse scharrelvis’. Dus toeren we dwars over Schouwen-Duiveland naar Bru. We passeren het beeldmerk van het dorp, een bovenmaatse ‘knuffelmossel’. In de zomer dé plek voor selfies. Nu niet. Op een gure, vroeg donkere avond wil je niet te lang in de kou lanterfanten. Ook voor de dobberende viskotters - de Bruse vloot, de trots van elke Bruenaar - hebben we weinig oog. Nog een paar stappen en we staan in een warm BRU17. Daar kookt meervoudig Nederlands kampioen oestersteken en chef-kok Joost Deurloo. Benieuwd of we hem voor zijn gebakken vis ook de hoogste plek op het erepodium kunnen verlenen.