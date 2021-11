De vegetarische burger van Soif in Vlissingen komt in de buurt van het echte werk

De hel is vanavond losgebroken. Hadden we na ons vorige restaurantbezoek aan brasserie In den Koning in Waterlandkerkje nog verwachtingsvol naar de vallende bladeren uitgekeken vanwege de niet te versmaden herfstkost die we daar aten, vandaag zien we de andere kant van het najaar. De regen komt met bakken uit de hemel. Vlissingen loopt over. Een penetrante rioolgeur neemt bezit van de stad en de wind giert door de dichtgeknoopte jassen heen. Paraplu’s klappen dubbel, hoofddeksels vliegen door de lucht. Snel naar binnen!