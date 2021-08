De surf&turf van Oesterdam in Tholen heeft geen roos op de schouders

Langs chemische fabrieken en knoeperts van windmolens en hoogspanningslijnen, sturen we de voiture naar Tholen. We zien ook fraaie beelden. De machtige vergezichten stapelen zich op als we onze eindbestemming naderen. We staren op de oneindige Oesterdam over de al even oneindige Oosterschelde. We zijn niet de enige. Alsof een volksverhuizing heeft plaatsgevonden, staat de gehele dam vol auto’s van zonnebaders. Barbecues staan op de parkeerplaatsen, vliegers zweven sierlijk in de lucht.