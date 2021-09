De shortrib van De Kluizenaer in Goes is subliem

Zeeuwse thuiskoks - video Naar recept van haar Italiaanse oma: Lucia Dessi uit Goes maakt polpette

4 juni Als je vader een volbloed Sard en ook nog eens een lekkerbek is, krijg je de Italiaanse keuken met de paplepel ingegoten. Lucia Dessi (39) uit Goes bereidt dan ook geregeld polpette - gehaktballetjes in tomatensaus - zoals haar oma in Sardinië dat zo voortreffelijk kan. ,,Bij polpette denk ik aan Sardinië. Ik voel dan heimwee naar de familie, de geuren van bomen, planten en kruiden en natuurlijk naar oma's keuken.”