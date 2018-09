De Michelinster schittert nog steeds bij La Trinité in Sluis

Waar de een zijn knalrode Ferrari pontificaal bijna tegen de voordeur parkeert, stapt de ander met rode koontjes naar binnen. Dasje goed? Jasje strak? Haar in orde? Shawl nonchalant genoeg over de schouder? Je eet tenslotte niet elke dag in een sterrenrestaurant. Gelukkig kan er bij La Trinité in Sluis al gauw een knoopje los. In het loungegedeelte van het voormalige ABN Amro-kantoor ontbreekt elk spoor van private bankers. We zien een shirt met een doodshoofd, een hondje op een schoot, net iets te korte rokjes, echt geen black tie te bekennen.