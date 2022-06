De metaxasaus van Delphi in Terneuzen doet ons de sirtaki dansen

Schotels met bergen vlees die zo hoog zijn, dat ze passen in het routeboek van de Tour de France. Geestverruimende ouzo. En dan ook nog eens betaalbaar. Er zijn weinig restaurants waar je mannen blijer mee maakt dan ‘de Griek’. Of het nu met een vriendengroep, voetbalteam, of vrijgezellenfeest is, het is het ideale meer-voor-mannenrestaurant. Terwijl dat stigma van bunkeren de Griekse keuken geen eer aandoet. Ze kan ook delicaat en uiterst smaakvol zijn. Daar gaan we vanavond naar op zoek bij Delphi in Terneuzen.

We vinden een plaatsje in de late donderdagavondzon, achter het glas op het terras. Dat was een paar jaar geleden toch een goede zet van Terneuzen, om die Markt eens aan te pakken. Het is nog steeds vooral stenen en weinig groen, maar de sfeer is enorm verbeterd. Terrasjes zitten vol, er wordt gelachen, bekenden groeten elkaar. Ook bij Delphi, ongetwijfeld een van de drukste restaurants van de Scheldestad. In de jaren '80 betrok het familiebedrijf een pand in de Havenstraat, een paar jaar geleden werd op de Markt een nieuwe stek gevonden. In het weekend is het hier vaak voller dan vol, maar ook door de week kun je maar beter reserveren. Op het terras zijn slechts enkele tafeltjes vrij. We zien heel wat bekende Terneuzenaren die een uitgebreide of snelle hap nuttigen. Het kan hier allemaal. Binnen zien we typisch Griekse zuilen en ornamenten en subtiel blauw neonlicht.