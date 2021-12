De Kaoie in Zierikzee: in de zeebaars proef je keukenliefde

Op een druilerige zondag spoeden we ons rond het middaguur naar Zierikzee. Restaurants moeten de komende weken om 17.00 uur sluiten. De Kaoie biedt daarom de dinerkaart voorlopig tijdens lunchtijd aan, wordt ons verzekerd als we telefonisch reserveren. Het is kippenvel koud, maar toch blijven we vijf minuten op de Engelse Kade staan om De Kaoie te monsteren. Het restaurant bestaat uit vier aaneengesloten panden, waarvan twee met een afwijkende gevel.

,,Vorig jaar konden we in de eerste lockdown het pand van de buurman kopen. Dat hebben we gedaan omdat het altijd erg druk was in ons restaurant, waardoor we met twee shifts moesten werken. We hadden dringend behoefte aan meer ruimte. Tijdens de tweede lockdown hebben we verbouwd en er één groot restaurant van gemaakt”, zegt Priscilla Klink die samen met haar man en chef-kok Jacco Klink het etablissement uitbaat.