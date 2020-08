De Houtzaagwerf serveert de vis in zijn geheel: ‘Mensen schrikken wel eens van zo’n beest op hun bord’

Ruim twee maanden was de voordeur van de Houtzaagwerf op slot in verband met corona. De eerste dag van de heropening was het voor Maria éven spannend om weer eters te ontvangen. ,,Gelukkig was dat na een uurtje over. Maar ik maak me wel zorgen over die nieuwe piek in coronabesmettingen. Ik hoop echt dat we niet weer moeten sluiten.’’