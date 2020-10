De gehaktballen van In de Gouwe Gheijt in Grijpskerke smaken als vroeger thuis

Mousseren­de wijn uit ‘het Toscane van Zeeland’ is prijswin­naar

9 oktober Oktober wijnmaand. En aangezien er diverse wijngaarden in Zeeland zijn die op professionele manier wijn maken, gaan we daar komende maand extra aandacht aanbesteden. Vandaag wijngaard En Passant in Driewegen, van André Vink, die terecht trots is op zijn witte, rosé en rode wijnen.