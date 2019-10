De desserts bij Hart van Sluis zijn hartverwarmend

Wie gaat er nu uit eten op dinsdag? Nou, wij. Want we moeten in Sluis zijn. In vrijwel iedere Zeeuwse plaats kun je midweeks ‘s avonds een kanon afschieten, maar in het West-Zeeuws-Vlaamse stadje doe je dat beter niet. Grote kans dat je Belgische chique raakt. In Sluis loopt altijd volk, vaak van net over de grens. Shoppend in de boutiques, of - vluchtig omkijkend en met gekleurde wangen - in een van de seksshops.