De chef van De Tol is een klassiek talent

Na een genoeglijke rit draaien we de auto de parking op van restaurant De Tol. Links en rechts staan stevige SUV’s met Belgisch kenteken. Naast de ingang leunen een paar fietsen tegen de muur. Via het café -met de gezelligheid van een huiskamer- raken we binnen. Menig tafel is bezet. Mannen en vrouwen drinken een pint waarbij ze wat sneukelen -een smakelijk Vlaams woord voor snoepen van lekkere hapjes. Liefst waren we meteen aangeschoven, maar als ‘Ollanders’ voelen we ons een beetje vreemde eend in de bijt. Bovendien hebben we een tafel gereserveerd voor het diner.

Wat is dit voor etablissement?

De bediening loodst ons achter de bar langs, het nieuwe restaurantgedeelte in. Vlak voor corona gemoderniseerd. Inclusief een gloednieuwe keuken. Dat was begin 1900 wel anders. In die tijd is De Tol nog een cafeetje, een estaminet, waar de bezoekers zich warmen aan de buizenkachel. Een ingelijste tekening op de oude schouw herinnert daar nog aan. ,,Zo zag het eruit toen mijn moeder jong was. Ze is hier geboren’’, vertelt Lutgart Coppens. ,,Ook de moeder van mijn neef Michel is hier geboren. Dit is de vierde generatie op deze plek. Michel staat in de keuken. Zijn vrouw Kelly werkt, net als ik, in de bediening.’’