Culinaire verwennerij op hoog niveau

In het verleden schreef een collega al over de Oesterbeurs. Dat resulteerde zelfs in de titel ‘Beste Restaurant 2016’. Toen kon hij door de oplettende gastheer Colin helaas niet anoniem oordelen. Dát lukt ons dit keer wel. En dus is dit bezoek een mooie en eerlijke test om te kijken of de Oesterbeurs een culinaire blijver is.

Veel veranderd in de afgelopen zes jaar?

Die gastheer Colin werkt er nog steeds en chef Maurice Mulder zwaait hier zelfs al negentien jaar met pollepels en pannen. Partner Madelon werkt achter de schermen en zoon Jordy is het stralende middelpunt van ons deel van de eetzaal. Wat is het toch leuk om iemand met passie en plezier aan het werk te zien. Jordy ziet alles, corrigeert waar nodig, knikt, praat en grapt met de gasten en laat tussendoor merken dat hij alles weet van smaken, ingrediënten en wijnen.

Chef Maurice en keukenchef Daniel Bouterse hebben een rijke achtergrond bij onder meer De Stadsschuur in Goes, Nolet in Yerseke en Inter Scaldes in Kruiningen. Dat verklaart de als schilderijtjes vermomde gerechten en filevorming van smaakexplosies.

In nieuwe stoelen zakken we achterover en genieten van het warme licht-chique interieur en wachten op wat komen gaat.

Volledig scherm Het uitserveren van de Zeeuwse Kingfish door zoon Jordy en vader Maurice Mulder. © Johan van der Heijden

Waarom maar één voorgerecht?

Terwijl mijn tafeldame het viergangenmenu ‘Proef Zeeland’ kiest, bestel ik à la carte gerechten. Snel schiet de keuken in actie. We krijgen krakend vers brood met roomboter en twee mooie amuses. Een zalmmousse met fetacrème, druppels van citroenmayonaise en een kaaskletskopje. En twee gekookte mosseltjes in een paprikaschuim waarin mooie zuurtonen én basilicum zijn verwerkt. Beide amuses zijn smaakbommetjes die onze smaakpapillen op een heerlijke manier wakker schudden. Een veelbelovende start.

Na de prima ‘au nature’ tafeloesters, die slechts wat citroensap en peper op de schouders krijgen, begint mevrouw haar menu met Zeeuwse Kingfish. Deze smakelijke ‘Dutch Yellowfin’ wordt sinds enkele jaren duurzaam gekweekt aan de voet van de Zeelandbrug en houdt het midden tussen tonijn, zwaardvis en zeebaars. Het zilte van de uitstekend gegaarde vis, een fris zuurtje van de limoenmayonaise en de lichtzoete aangezette venkel vormen een harmonieus geheel. Om het af te maken ligt er boven op een stukje knisperende kroepoek van Zeeuwse wieren.

Volledig scherm Zeeuwse Kingfish. © Johan van der Heijden

Zelf krijg ik een schilderijtje voor me. Twee bolletjes tartaar van diamanthaas, een stukje perfect gebakken eendenlever, schuim van rode biet, druppels ingekookt bietensap en een heel fijn strooisel van oude kaas. De wat aardse, vettige, smaken gaan mooi samen en versterken bovendien de heerlijke vleessmaak.

Terwijl ik mijn zintuigen wat rust gun en alleen geniet van het mooie glas Amerikaanse Zinfandel, krijgt mevrouw de grootste smaakbom van vanavond. Gegrilde coquilles en groene asperges, een sausje van Cevenne ui, ministukjes gedroogde ham en… zomertruffel! Zilt, aards, frissig groen, met een mooie aanvulling van zoet en zout; een memorabele smaakcombinatie.

En dan vis of vlees?

Bijgekomen van de voorgerechten, begin ik aan mijn getrancheerde entrecôte. Mooi vlees, prima gegaard en nadat het vetrandje zijn smaak heeft afgegeven is dit er keurig afgesneden. Daarmee voorkom je het wat onsmakelijke gezicht van een resterende berg vet op je bord na afloop. Auberginepuree, gegrilde groentjes met onder meer de op broccolistengeltjes lijkende bimi en Rosevalaardappeltjes maken het geheel bijna compleet. Want die eer komt toe aan de diepe ronde smaak van de Madeirasaus, waar een mini-zoetje aan zit. Een klassieke combinatie die al jaren succesvol is.

Tegenover me wordt het stil. De zeebaars is op de huid gebakken en wordt vergezeld door een hollandaisesaus. Dit is alleen geen standaard hollandaisesaus, want deze saus heeft veel meer diepte en warmte. Navraag leert ons dat dit komt door de saffraan, waarvan de diepgele kleur ook mooi contrasteert met het garnituur van courgettespaghetti, bimi, olijf en Roseval. Heerlijk, ook dit gerecht zullen we niet snel vergeten.

Nog ruimte voor een toetje?

Na de dessertamuse, een klein hoorntje met dubbelfris frambozensorbetijs, zijn mijn smaakpapillen knock-out. Alleen nog koffie dus. Mijn disgenoot geniet van haar romige panna cotta, aardbeien-frambozenijs, krakend chocolade wafeltje, citroen- en yoghurtdruppels en verse frambozen. Die frambozen blijken tot haar verrassing gevuld met witte chocolade. Stiekem proef ik er daarvan toch eentje mee.

Op de terugreis, maar ook in de dagen erna, denken we geregeld terug en komen de heerlijke smaakcombinaties één voor één nog een keer voorbij. Wat mooi dat de Oesterbeurs niet is ingedut, maar het hoge culinaire niveau van zes jaar terug minimaal handhaaft.

Volledig scherm © Eva Bonneur

Menu

Uiteraard vis, schelp-/schaaldieren, maar ook enkele vleesgerechten. Een prima keuze is het regelmatig wisselend 4-5-6 gangen menu vanaf 56,50 euro. A la carte voorgerechten 18 - 28 euro en hoofdgerechten vanaf 34,50 euro. Amuses om te starten en de ‘dessertamuse’ zijn inclusief.

Beoordeling:

Voorgerecht : 8,5

Hoofdgerecht : 8,5

Nagerecht : 8,3

Bediening : 8,3

Ambiance : 8,0

Prijs/kwaliteit (telt dubbel): 8,0

Eindcijfer : 8,2

De Rekening

4-gangen menu Proef Zeeland € 56,50

Tafeloesters, 6 stuks € 20,50

Tartaar Diamanthaas € 22,50

Entrecôte € 34,50

1 x verse frieten € 4,50

4 x Sauvignon Blanc € 20,00

2 x Megazin Zinfandel € 18,00

1 x fles water € 5,75

Totaalbedrag € 182,25