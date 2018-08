Chillen op idyllisch terras van De Werf in Veere

De broers Paul en Bart Melis kennen we nog van De Gespleten Arent in Middelburg. Paul in de keuken, Bart als gastheer. Een perfect op elkaar ingespeeld team. Alles tot in de puntjes verzorgd en goed voor een Bib Gourmand. Maar… ,,De Werf kwam op ons pad. Net toen we toe waren aan iets nieuws’’, vertellen de broers die zelf ook meebuffelen in de keuken. ,,Toch is deze zaak niet te vergelijken met ons vorige restaurant waar ruimte was voor ongeveer 25 gasten. Met zes koks draaien we op ons terras op een zomerse avond het vijfvoudige.’’ Om tijd te besparen in de keuken is de presentatie op het bord vereenvoudigd. ,,Dat gaat niet ten koste van de smaak’’, verzekeren de broers ons. ,,Kwaliteit is hier net zo belangrijk als bij de Arent, alleen maken we het onszelf qua opmaak wat makkelijker. In de zomer gericht op de toerist, in de winter meer op een hoger niveau.’’