Carin maakt een ovenschotel met tonijn: ‘Een echt rampenfonds-gerecht’

Verse vis van Chris; aan huis bezorgd in de Visbox

7 januari Chris Hofman uit Arnemuiden is een harde werker. Om 04.00 uur begint hij in Yerseke bij een groothandel in vis. In de middag levert hij via zijn eigen website vis aan particulieren. Daarnaast heeft hij zelfs een heuse ‘Visbox’ bedacht die je eens per maand kunt bestellen en waar per keer vijf verschillende vacuümverpakte vissoorten in zitten.