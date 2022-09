Captain Sloe maakt Zeeuwse sloe gin

Sloe gin is eigenlijk een fruitige likeur op basis van gin. Het drankje komt traditioneel uit Engeland waar iedereen sleedoornbessen plukt en er een sloe gin van maakt die met Kerstmis gedronken wordt. ,,Sleedoornbessen, blauwe bessen die aan een stekelige struik groeien, worden door mijn moeder en haar buurvrouw geplukt met grote handschoenen aan. Ik laat de bessen zeker een jaar lang in vaten gin macereren. Dat is een soort van weken. Eigenlijk zeggen ze dat de vorst eerst over de bessen moet zijn gegaan, maar omdat ik de bessen eerst invries barsten ze toch open en geven ze zo hun smaak af”, legt hij uit. ,,De gin laat ik stoken in Sint Jansteen bij The Holy Spiritus. Hoe langer de bessen en de gin staan hoe beter de smaak”, lacht d’Haens. ,,Natuurlijk moest ik eerst zoeken naar het voor mij juiste recept en experimenteerde ik eerst, maar vorig jaar had ik een batch van 300 flessen lokale sloe gin. Die verkoop ik via internet en dat loopt heel goed. Voor mij is het een leuke, lekkere hobby.”