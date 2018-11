Bunkeren tot het laatste gaatje

All You Can Eat ofwel brassen tot het eind van je broekriem, is razend populair. Wij laden ons vol bij Koi Asian Food in Goes.

Toen de Euro-Chinees met zijn babi pangang en tjap tjoy niet meer liep, bedachten de Aziatische uitbaters een list. Nieuw, nieuw, nieuw: het wokrestaurant! Als paddenstoelen schoten ze uit de grond. Na een decennium was Nederland echter uitgewokt. Exploitanten moesten opnieuw een concept uitdokteren. Het All You Can Eat-restaurant waar je je binnen twee uur en soms iets langer tegen een vastgestelde prijs kunt volproppen was geboren. Tegenwoordig heeft elke zichzelf respecterende stad wel een eethuis met deze formule.

Bij Koi Asian Food aan de Ganzenpoortstraat in Goes kan de zuinige Zeeuw zich op een dinsdagavond onbeperkt spijzen voor 24 euro per persoon. In het weekend betaal je 26,50 euro voor zoveel als je maag hebben kan. We hebben gereserveerd en dat is maar goed ook. Het naar Japanse richtlijnen minimalistisch ingerichte etablissement zit bijna vol, overwegend met jongeren. We snappen het: veel voor weinig en sushi is nu eenmaal hip.

Wat staat er op het menu?

Het aanbod van Koi Asian Food is enorm. We tellen 139 gerechtjes, waaronder heel veel sushi en gefrituurde en gestoomde Japanse en Chinese gerechtjes. Het principe is wijd en zijd bekend: op een bestelkaart kruis je er een stuk of vijf, zes aan. Inmiddels werken steeds meer restaurants per tafel met een tablet. Als de eerste ronde in het keelgat is verdwenen, bestel je opnieuw. Zo kan dat zomaar vijf keer achter elkaar gaan, tenminste als je binnen de 2,5 uur eettijd blijft. De menukaart vermeldt netjes welke gerechten geschikt zijn voor vegetariërs en welke gluten, lactose en sesamzaad bevatten.

Een minpuntje van het All You Can Eat-concept bij Koi is de strakke, zakelijke bediening. Het personeel plant de bestelling op tafel en doei maar weer. Een praatje kan er niet vanaf, maar voor deze prijs zien we dat door de vingers. Wel storen we ons eraan dat de gerechten vaak niet tegelijk komen. En gezelligheid kent hier ondanks de moderne inrichting wel tijd, want de felle plafondspots herinneren ons aan kantoor.

Is het eten wel goed?

Gemiddeld prima. We trappen af met sushi die je in sojasaus of wasabi kunt dopen. Nigiri’s, hapjes plakrijst die – in ons geval – zalm, tonijn en makreel torsen. En maki’s, met rijst, vis, vlees of groente gevulde zeewierrolletjes. Mijn tafelheer, die door Azië heeft gereisd en dus van de hoed en de rand weet, herkent de klassieker California Roll met avocado en krabstick meteen. De maki bevat alleen avocado, de spicy veggie uitsluitend groente. Ons bestek – wat een verrassing – bestaat uit stokjes. Zo klungel ik me door de eerste ronde heen. De bijbestelde sashimi-salade van tonijn is spartelvers. In de makreel-nigiri proef je nog de zee. Over versheid en hygiëne in de keuken hebben we niks te klagen. Bij rauwe vis is de grootste zorgvuldigheid vereist, want anders moet het ADRZ een afdeling voor sushi-slachtoffers openen. Maakt u zich geen zorgen. Op woensdagochtend voelen we ons als een vis in het water.

Verrassingen op de kaart?

Een paar. De shanghai paksoi is heerlijk knapperig, de gefrituurde, netjes al dente broccoli bezit een fijn rooksmaakje. De noedelsoep waarin een half ei drijft, is goed. De temaki (een gevuld zeewierhoorntje) met zoete omelet is apart door zijn zuiveltoets. De Koreaanse viskoekjes gaan erin als koek, maar helaas is de tenderloin een aanslag op de kaakspieren. De pekingeend is wel heerlijk mals en mooi op smaak. De lichtzoete saus is verrukkelijk. Dan valt de reuzengarnaal in een jasje van tempura tegen. Het deeg is verre van krokant, zodat je op een meelbal kauwt. De gefrituurde viskoekjes zijn vervolgens erg lekker, net als de wontonsoep. Mijn tafelgezel roemt de gestoomde garnalenpasteitjes: ,,Nu proef ik Hongkong!’’

