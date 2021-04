Butter chicken brengt Robert direct terug naar India

De Schoondijkenaar mag graag een verre reis maken. ,,Op langere vakanties doen we altijd een kookles. Dat hebben we gedaan in Indonesië, Thailand, Cambodja, Marokko en Gambia. Dat is echt heel leuk om te doen. Je komt ook op de mooiste markten.” De butter chicken proefde hij in India. ,,Daar zijn we drie weken geweest. Ik ben dol op de Aziatische keuken. Wat daar zo lekker aan is, is moeilijk uit te leggen. De keukens zijn heel verschillend. Thaise gerechten zijn snel klaar en dit is juist een langzaam recept.”