Bij van Dijk in Koewacht houdt het bij de klassiekers

Zeeland Eet José nam juist extra mensen aan voor haar lunchroom en winkel: ‘Zo'n crisis prikkelt je creativi­teit’

5 juni In de coronacrisis extra personeel aannemen? De Vlissingse lunchroom en winkel in Italiaanse specialiteiten La Bella Cucina deed het. Eigenaresse José Prins: ,,We bezorgden al aan huis. Dat hebben we uitgebreid, tot complete kaasfondues aan toe. Daarom hebben we onlangs een vierde flexibele kracht in dienst genomen.”