Bij Nolet’s Vistro proef je de zee op je bord

Yerseke, Vlaanderens Visparel

Het is lang geleden dat we bij Nolet’s Vistro waren. Na het Vistro-huwelijksdiner in 2001 van tafeldame en -heer, was het laatste bezoek alweer zo’n 12 jaar geleden. In Yerseke waren we wel vaker, zodat we deze zondag niet verrast zijn door de bovendijkse trendy oester- en kreeftproeflocaties en de invasie van auto’s met Belgische nummerplaten. Terwijl een voorjaarszonnetje tevreden op de oesterputten schijnt, zoeken we naar een parkeerplaats in de buurt van het onderdijkse visrestaurant. Op het eerste oog lijkt daar weinig veranderd sinds ons laatste bezoek. Ook dit keer twijfelen we of die eerste deur in de gang ook echt de toegang tot het restaurant is.