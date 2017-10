Bij NEXT beleef je Azië aan zee

Een jonge telg in de Amadore-groep is Grand Café NEXT in Vlissingen. Het moderne glazen restaurant ligt pal aan de Boulevard Bankert, naast Hotel Arion en vlak bij Stefano’s en Raymondo, twee andere formules van dezelfde eigenaar. Voeg daarbij een andere nieuwe zaak, Blurin Dishoek, en je ziet dat Amadore een kustlint van horecazaken heeft gespannen.

Leidt zulke gastronomische dominantie tot eenheidsworst?

In het geval van NEXT en Blur valt dat erg mee. De etablissementen kennen beide een fraai, maar totaal verschillend interieurdesign en menu. In NEXT zit er veelvuldig een Aziatisch sausje over, met veel sushi, sashimi, tempura-beslag en oriëntaalse sauzen en kruiden zoals wasabi en gember. Serveersters in kimono, het ontbreekt er nog net aan. Rauwe vis, al dan niet ceviche, vraagt uiteraard een dagvers product én strikte hygiëne. Je hebt maar één woekerende bacterie nodig en het ADRZ kan een Amadore-afdeling openen.



Wees niet bezorgd. Uw eetdetective voelt zich daags na het drie gangen tellende maal als een vis in het water. De koks werken dus zorgvuldig. ,,Vers en veilig staat bij ons voorop ’’, onderstreept John Brakeboer, allround manager bij Amadore. NEXT-manager Kelly Thijssen is deze avond toevallig niet van de partij.

Volledig scherm Een riant uitzicht op de Westerschelde. © Ruben Oreel

Hoe is de sfeer bij NEXT?

Kelly runt bijkans de mooiste zaak van Vlissingen. Op het gloednieuwe, kingsize loungeterras verstrengelen deze avond verliefde paartjes zich in halfronde zithoeken. Tot laat in de avond zetten de omarmingen zich voort. Overal flakkeren vuurtjes, dus koud krijg je het niet snel. We bewonderen een klassieke Fiat 500 die ter decoratie op het terras is geparkeerd. Als liefhebbers van klassieke voitures heb je ons dan al in je zak. Binnen groepen gasten rond een open haard. Dankzij een pandbrede pui turen ze vanaf dat behaaglijke plekje over de monding van de Westerschelde. We laten ons vallen op een lederen bank die je omarmt als een iets te enthousiaste schoonmoeder. Kaarsen, bonsaiboompjes, gedempt licht, een fraaie houten vloer, armstoelen met een vleugje retro, over het interieurdesign is goed nagedacht.

Is het eten ook van kwaliteit?

Volledig scherm Sushi take © Ruben Oreel Onze goedlachse serveerster noteert een sashimisalade voor mijn tafelheer en een ceviche van zalm voor uw proefkonijn. Ze zet een schaaltje brood met fijne aioli neer. De sashimi die bestaat uit zeewier (wakame), partjes avocado, witvis, pulled surimi (goedkoop natuurlijk, maar oogt leuk), zalm en tonijn is overgoten met Japanse sojasaus. ,,Lekker vissig en fris. De zalm is echt rauw’’, recenseert mijn tafelheer.



Waar de sashimi netjes is gesneden, lijkt het alsof er op mijn bord geen koksmes, maar een samoerai-zwaard is gebruikt. Blokjes, slierten, puntjes, de zalm kent talloze gedaanten. Er zitten ook veel harde stukjes in. Jammer zo’n rommeltje, want de smaak -met wat soja, koriander en kappertjes -is goed.

Hoofdgerecht een stap omhoog?

Terwijl we genieten van een aardig glas sauvignon blanc uit de Languedoc (licht, wit fruit, iets mineraligs) horen we dat onze serveerster van de attente soort is. ,,Mevrouw, ik weet wat u graag drinkt, u bent hier al eerder geweest.’’ Goed personeel, kom er maar eens aan! Onderwijl zet buurman het mes in een zeebaars in tempura-beslag. De kok heeft er een lichtzure pikante saus overheen gezigzagd. ,,Een visstick voor hipsters!’’, grapt mijn tafelheer. De vis is keurig gegaard, maar ‘niet bijster spannend’. We krijgen er zielige friet bij: slappe bleekneusjes. Nee, dan mijn sukade waar een heerlijke lichtpikante rendang-achtige saus vanaf druipt. Het valt uit elkaar, het smakt prettig weg, net als de ratatouille eronder en de gefruite uitjes er bovenop. Goed bordje hoor.

Desserts ook smakelijk?

Jawel. Een flinke kop crème brûlée met een– tik tik – knisperend suikerlaagje en fijne vanillecustard. Allerminst een suikerbom en het bolletje citroenijs houdt de mond fris. Mijn citroen-vanillepuddinkje draagt een coulis van rood fruit waarin wat crumble dobbert. Ernaast ligt een bol frambozenijs. Zo’n fris en foutloos dessert is een allemansvriend.

We tikken 111,75 euro af. Best pittig voor een brasserie-menu. Maar het panorama krijg je er gratis bij, net als het innig vervlochten stelletje op het terras. Het hangt er nog steeds.