Bij huttentutolie heb je geen peper en zout meer nodig

Recensie Restaurant Casa do Carlos in Zierikzee is het beste surrogaat voor Portugal

10:00 Saudade! De gure wind die kneiterhard in de kraag blaast, doet ons verlangen naar een mediterrane midweek. Bacalhau proeven in Lissabon, zoiets. Maar dat trekt de baas even niet. Casa do Carlos in Zierikzee is dan het beste surrogaat voor Portugal.