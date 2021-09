Bij Den Burtman in Kruispolderhaven is de rendang goddelijk

Toch is dat precies wat we aantreffen in Den Burtman. Wij Oost-Zeeuws-Vlamingen kennen Den Burtman als de zaak waar je na een fietstocht door de polders neerploft voor een trappist en je klassieke visschotels als paling in ’t groen eet. Maar dat was vroeger. Voordat de Vlaamse familie De Munck in het pand trok. Moeder Sandra is de gastvrouw, oudste zoon Bodi staat met vader Johan in de keuken en jongste zoon Timothy begeleidt de gerechten met wijn en saké. De wortels van de familie liggen in Spanje, Frankrijk, Indonesië en Polen. Chef Bodi werkte jarenlang in Japanse keukens en nam in zijn reiskoffer allerlei kooktechnieken mee terug naar huis.