Bij de Gouden Bock komt alles goed

uit eten Marc Vos van De Houtzaag­werf maakt muziek voor de papillen: een rolmops met fluiten­kruid

2 april Nu restaurants nog een poos de deuren gesloten moeten houden, blijft de PZC chef-koks een podium geven. Wel vullen we de rubriek Zeeland Eet in 2021 anders in. We vragen chefs hun signatuurgerecht te bereiden. Vandaag: kok Marc Vos van restaurant De Houtzaagwerf in Kortgene maakt een rolmops van wijting en fluitenkruid.