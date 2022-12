Bij Alexander’s snoepen we van verslavend lekkere fettuccine met truffelboter

Gelukkig weten we de weg. Tussen Zierikzee en Haamstede, bij de molen, slaan we een polderweggetje in. Een paar honderd meter verderop ligt het Hof van Alexander, een landgoed met hotel, paardentrainingscentrum en restaurant. Op het parkeerterrein is het nog doodstil. We zijn vroeg. Het restaurant boven het paardentrainingscentrum opent om zes uur. Om de eetlust op te wekken, strekken we de benen in het naastgelegen natuurgebied Tureluur. Vogels kwetteren er hun avondlied. Om beurten duiken ze naar beneden in het water dat oranje kleurt in de ondergaande zon.