Barista Rob Clarijs heeft eigen koffiemerk De Zeeuwse Branding

,,Wat me opvalt is dat de verkoop van koffiecapsules het afgelopen halve jaar beter loopt”, zegt de uit Zierikzee afkomstige Rob Clarijs. ,,Dat kan komen doordat mensen meer thuiszitten en toch behoefte hebben aan een lekkere kop koffie. Als je De Zeeuwse Branding eenmaal geproefd hebt, ben je verkocht.’’

Het ‘eureka’ moment voor het opzetten van een Zeeuwse koffielijn, kwam na een gesprek met de eigenaar van de Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee, vertelt Rob. ,,Ik vroeg hem waarom hij wel allerlei speciale biermerken had, maar niet een speciaal koffiemerk. Volgens hem vallen mensen terug op herkenbare producten. Ik zag dat als een uitdaging om een lokaal merk koffie op de Zeeuwse kaart te zetten. Toen ik op een dag op het strand hierover met mijn vriendin aan de praat raakte, kwam ik op de naam De Zeeuwse Branding. Daarna is het balletje gaan rollen. Nu heb ik door heel Zeeland klanten.’’

Beste barista ter wereld

Robs belangstelling voor koffie groeide van ‘leuk’ naar ‘passie’. Niet alleen is hij vorig jaar uitgeroepen tot beste barista ter wereld, hij weet hoe het koffiebranden in zijn werk gaat en kent de boeren die de koffie voor hem verbouwen. ,,Ik heb zelfs het mobiele telefoonnummer van een van de koffieboeren. Regelmatig bel ik hem. Zeker nu, tijdens corona. Ik vraag hem hoe het gaat met de oogst of ik vraag fotootjes van een partij koffie die deze kant op komt. Onze koffie is helemaal traceerbaar. Dat is uniek.’’

Zijn koffiemerk is nadrukkelijk geen Zeeuwse koffie volgens de koffiekoning. ,,Koffiebessen groeien alleen rond de evenaar. Daarnaast worden de bonen gebrand in Rotterdam. Met het branden van de koffiebonen heb ik wel rekening gehouden met onze Zeeuwse smaken. We kennen de zilte zaligheden, daar horen termen bij als: uitgesproken, verfijnd en gelaagd. Die komen overeen met de smaak van Windkracht 4 uit het assortiment. Windkracht 6 sluit aan bij de zoete zaligheden: krachtig en robuust, notig en vol.’’

Prijs winnen

De lockdown weerhoudt Rob er niet van een wedstrijd te organiseren voor zijn horeca-klanten, de De Zeeuwse Branding Coffee & Gastronomy Award 2020. Daarbij komt het aan op de creativiteit van de deelnemers. Die kunnen een prijs winnen met een gerecht waarin het Zeeuwse koffiemerk verwerkt is. Ter inspiratie maakte Thijs Joziasse van Zalig Zeeuws een met koffie gelakte paling. ,,Bijzonder en out of the box’’, vindt Rob. ,,De wedstrijd is te volgen via Instagram. Op 9 november maken we de winnaar bekend.’’

Wijntip

Cabernet franc uit de Loire

De saus waarmee Thijs Joziasse de gepocheerde paling aflakt, lijkt op unagi. Deze Japanse saus is meestal gebaseerd op soja met zoete rijstwijn. De koffie die Thijs toevoegt, maakt de wijnkeus niet eenvoudig. Bij de paling zou je normaliter een witte wijn kiezen. Misschien is een lichte rode wijn beter. Ruggespraak met restaurant Katseveer levert een goede en ook best aparte tip op. Ga voor licht gekoelde cabernet franc. Juist die extra koeling zorgt ervoor dat de tannines wegvallen, want die botsen met vis. De Loire is de bakermat van wijnen met 100 procent cabernet franc, zoals deze gulle Chinon Les Tuffeaux. Reken op rijp fruit, frisheid en sappigheid. De rokerige ondertoon past mooi bij de koffielak.