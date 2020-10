Zo verging het WK-held Götze de afgelopen zes jaar

Net 22 is Mario Götze als hij Duitsland in 2014 op een zomeravond in Rio de Janeiro in Éstadio Maracanã de wereldtitel bezorgt ten koste van Argentinië. Zes jaar later speelt de WK-held in de eredivisie. Wat is er met Super Mario gebeurd?

2014/2015: Bayern München

Het eerste seizoen van Götze na het winnen van de wereldtitel blijkt ook meteen zijn laatste volledige seizoen. Bayern wordt kampioen van Duitsland en Götze komt tot 32 wedstrijden, waarin hij negen keer scoort en vier assists geeft. In de Champions League strandt de ploeg van Pep Guardiola in de twee halve finales tegen Barcelona doet hij in totaal een kwartier mee.

In de halve finale van de Duitse beker verliest Bayern na strafschoppen van zijn oude club Borussia Dortmund. Götze en drie andere Bayern-spelers missen een penalty. Langzaam verliest de WK-held het krediet bij de pers, dat hij verdiende met zijn goal tegen Argentinië in blessuretijd. Dankzij die goal zit hij wel bij de laatste 23 genomineerde voor de Ballon d’Or, een verkiezing waarin hij uiteindelijk vijftiende wordt.

2015/2016: Bayern München

In Götzes derde seizoen in Beierse dienst komt hij nog maar tot veertien wedstrijden (drie goals) in de Bundesliga. Door een spierblessure zit hij van oktober 2015 tot en met januari 2016 in de lappenmand. In zijn laatste wedstrijd voordat hij geblesseerd raakt, levert hij met een doelpunt en een assist nog een bijdrage aan de eclatante 5-1 overwinning op Borussia Dortmund. Mede dankzij die overwinning grijpt Bayern opnieuw de titel.



In de finale van de beker wordt Dortmund nu wel verslagen, maar Götze ontbreekt vanwege een gebroken rib. Op het EK in Frankrijk is hij drie keer basisspeler. In de verloren halve finale tegen het gastland valt hij in .

Volledig scherm Mario Götze en Joe Hart van Manchester City. © AP

2016/2017: Borusia Dortmund

Met drie landstitels op zak, maar zonder echt te imponeren keert Götze terug naar Dortmund. Hij betuigt spijt van zijn overstap naar rivaal Bayern München en tekent een contract voor vier seizoenen. Hij speelt in de eerste seizoenshelft niet alles, maar laat bij vlagen zijn oude vorm zien.

Dankzij een assist van hem wint Dortmund thuis met 1-0 van Bayern. Na licht blessureleed wordt in februari geconstateerd dat hij een stofwisselingsziekte heeft. De wereldkampioen komt dat seizoen niet meer in actie. In totaal speelt hij slechts elf Bundesligaduels, waarin hij slecht één keer scoort. Tijdens de afwezigheid van Götze wint BVB wel de Duitse beker.

2017/2018: Borusia Dortmund

Een nieuw seizoen, een frisse start. Götze is hersteld van de stofwisselingsziekte en begint als basisspeler. In de eerste wedstrijd tegen Wolfsburg imponeert Super Mario, maar zelden maakt hij de negentig minuten vol. Peter Bosz is aangesteld als nieuwe coach in Dortmund en legt uit voorzichtig te willen zijn met het voormalig toptalent.

Het wordt een tegenvallend seizoen voor de club uit het Ruhrgebied. Bosz wordt in december ontslagen, Dortmund eindigt uiteindelijk als vierde. Voor het eerst sinds een jaar zit Götze, die in 23 competitiewedstrijden twee keer scoort, weer bij de Duitse selectie. De invalbeurt tegen Frankrijk in november 2017 is zijn laatste interland tot nu toe voor Die Mannschaft.

Volledig scherm Mats Hummels en Mario Götze in 2019. © BSR Agency

2018/2019: Borusia Dortmund

Het seizoen na de tegenvallende vierde plaats lijkt de spelmaker langzaam verder uit het dal te klimmen. In 26 Bundesligawedstrijden komt Götze tot zeven doelpunten en zeven assists. Dortmund eindigt op twee punten achter Bayern, dat de zevende titel op rij pakt. Götze doet zijn bijnaam eer aan en maakt zijn vijftigste competitiedoelpunt.

2019/2020: Borusia Dortmund

In zijn laatste seizoen in Duitsland speelt Götze zijn tweehonderdste wedstrijd voor Dortmund. Toch zit hij bijna net zo vaak op de tribune als dat hij op het veld staat. Zonder dat hij geblesseerd is. De gloriejaren van de 27-jarige spelmaker liggen achter hem.

In mei maakt de club bekend dat Super Mario aan het eind van het seizoen vertrekt. Treurig en treffend is zijn laatste optreden voor Dortmund. Thuis tegen Bayern valt Götze tien minuten voor tijd in, de wedstrijd eindigt in 0-1. Dit duel, gespeeld op 26 mei 2020, is voorlopig zijn laatste optreden als prof. Bij PSV krijgt hij de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen.