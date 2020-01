Zivkovic van tweede divisie in China naar Premier League

,,Richairo is een onvoorspelbare speler voor tegenstanders, maar wij weten wat we in huis halen. Hij geeft ons voorin veel snelheid, iets wat essentieel is in de Premier League", zegt manager Chris Wilder. ,,Hopelijk gaat het zo goed dat we hem in de zomer definitief kunnen overnemen.”



Zivkovic verhuisde vorig jaar van de Belgische club KV Oostende naar Changchun Yatai, dat uitkomt op het tweede niveau in China. In zeventien wedstrijden maakte de spits twaalf goals.



De jeugdinternational werd opgeleid door FC Groningen en stond drie jaar onder contract bij Ajax. De aanvaller kwam niet verder dan elf officiële duels voor de Amsterdammers en werd uitgeleend aan Willem II en FC Utrecht.