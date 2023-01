Wout Weghorst onderweg naar Engeland om transfer naar Manchester United af te ronden

Zaterdag staat voor Manchester United op het eigen Old Trafford de derby tegen Manchester City op het programma. Het is nog niet duidelijk of Weghorst dan zijn debuut kan maken voor The Red Devils. Weghorst maakte dit seizoen acht treffers in zestien wedstrijden voor Besiktas, de nummer vijf van Turkije. De Nederlander moet bij ManUnited deels de leemte opvullen die de vertrokken Cristiano Ronaldo heeft achtergelaten.