Wolves ziet toekomst in Lonwijk: Nederlands talent (18) heeft meer ijzers in het vuur

Ex-PSV’er Isimat-Mi­rin gaat zijn geluk beproeven in de VS

4 februari Nicolas Isimat-Mirin gaat in de Verenigde Staten voetballen. De 29-jarige verdediger vertrekt naar Kansas City, waar hij bij Sporting KC in de Major League Soccer gaat uitkomen. De drievoudig eredivisiekampioen liet eerder deze week zijn contract in Turkije ontbinden. Hij was daar laatstelijk actief bij Besiktas.