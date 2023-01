WK-uitblinker Ounahi op weg naar Marseille, volgende versterking voor Ajax-opponent Union Berlin

De transfermarkt is nog anderhalve week open. Met transfers van onder anderen Cristiano Ronaldo, Cody Gakpo, Wout Weghorst, Daley Blind en Noni Madueke draait de markt op volle toeren. En de transfercarrousel blijft nadrukkelijk in beweging. Volg het laatste nieuws in ons liveblog.