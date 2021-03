‘Wijnaldum komende zomer naar Barcelona’

Het contract van Wijnaldum bij Liverpool loopt aan het einde van dit seizoen af. Hij speelt sinds 2016 voor de Engelse topclub. Trainer Koeman is zeer gecharmeerd van de Rotterdammer en Barcelona had hem afgelopen zomer al willen inlijven, zo meldde deze site in augustus, maar het ontbrak de Catalaanse club aan voldoende geld.

Wijnaldum heeft zelf nog weinig losgelaten over zijn toekomst. Eerder deze maand liet hij in de aanloop naar het duel van Liverpool in de Champions League tegen RB Leipzig weten dat er “geen nieuws” was. “Het enige dat ik kan zeggen is dat ik me hier nog steeds gelukkig voel.”

,,Op zich is er geen reden om weg te gaan”, zei Wijnaldum toen ook. ,,Ik ben blij met de spelers, de trainers, de club en de fans. Het is ook geen beslissing die je zomaar in een dag neemt.”