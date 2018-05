'Wereldberoemde' Nederlandse keeper Flekken naar Freiburg

,,We zijn er zeker van dat hij in ons team van keepers past en een echte versterking is'', aldus Klemens Hartenbach, sportief directeur van Freiburg. De 24-jarige Flekken kwam eerder uit voor SpVgg Greuther Fürth, Alemannia Aachen en Roda JC.



Flekken ging begin dit jaar de wereld over door een gigantische blunder. De doelman stond rustig wat te drinken achter zijn doellijn en schrok pas wakker toen hij de bal in het net zag verdwijnen.