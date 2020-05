Waarom Bryan Linssen nog steeds niet van Feyenoord is

Van der Sar over begeerde Ajacieden: ‘Er komt geen korting van 50 procent’

7 mei Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax heeft in een interview met het persbureau Reuters duidelijk gemaakt dat zijn club niet van plan is om deze zomer spelers in de uitverkoop te doen. De oud-doelman geeft toe dat zijn organisatie hard wordt geraakt door de financiële gevolgen van de coronacrisis, maar dat zal er volgens hem niet toe leiden dat Ajax op de transfermarkt genoegen gaat nemen met flink lagere afkoopsommen.