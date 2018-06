Vitesse gaat voor back van Hull City, Van Weert in beeld bij Sporting

Hongaarse websites melden dat Georges Leekens op de wip zit als bondscoach van Hongarije. Leekens ontkent de berichtgeving. De Belg ging eind vorig jaar aan de slag bij de Hongaren, maar de resultaten vielen tegen. Hongarije speelde 1-1 tegen Wit-Rusland en verloor van Kazachstan (2-3), Schotland (0-1) en Australië (1-2). ,,Er is niets aan de hand. We zijn ons aan het voorbereiden op de Nations Cup in september”, reageert Leekens. ,,Op 8 juli ga ik weer aan de slag. Het verhaal dat ik ontslagen zou worden, komt van enkele internetsites, nadat ik een manager buiten heb gezet die niet in ons hotel hoorde. Mijn band met de voorzitter en de secretaris-generaal van de Hongaarse bond is goed, ze zouden me zeker iets laten weten als er een probleem zou zijn. En dat is niet gebeurd.”