Viergever verruilt PSV voor promovendus in Bundesliga

PSV houdt buitenland­se clubs af met openbreken contract Madueke tot 2025

25 augustus PSV heeft Noni Madueke tot medio 2025 aan de club weten te binden. Voor de Britse aanvaller was enorm veel belangstelling in de afgelopen transferzomer, maar hij heeft nu besloten om nog minimaal een jaar in Eindhoven te blijven. En passant is zijn contract verlengd en opgewaardeerd.