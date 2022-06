Verrassing in de maak: Bas Dost op weg naar FC Utrecht

Dost is transfervrij nadat zijn contract bij Club Brugge deze zomer afliep. Er was ook interesse van Feyenoord en FC Emmen, maar nu heeft FC Utrecht goede hoop aan het langste eind te trekken. Er worden zeer serieuze onderhandelingen met de aanvaller gevoerd. Oud-international Dost speelde in het verleden voor FC Emmen, Heracles Almelo, SC Heerenveen, VfL Wolfsburg, Sporting CP, Eintracht Frankfurt en dus Club Brugge.

FC Utrecht gaat zich daarnaast spoedig versterken met Daishawn Redan (21) van Hertha BSC. De spits van Jong Oranje speelde vorig seizoen op huurbasis voor PEC Zwolle en liet daar een goede indruk achter. Een huurovereenkomst met optie tot koop wordt op dit moment in orde gemaakt. In het systeem met vleugelverdedigers dat de nieuwe trainer Henk Fraser voor ogen heeft, kan Dost of Henk Veerman als aanspeelpunt dienen en kunnen aanvallers als Tasos Douvikas of Redan daaromheen spelen.

Amsterdammer Redan vertrok als jeugdspeler van Ajax naar Chelsea, waarna hij in de zomer van 2019 voor vijf jaar bij Hertha BSC tekende. Voor die club debuteerde hij ook in de Bundesliga. In de winter van 2020 speelde hij een halfjaar op huurbasis voor FC Groningen, terwijl hij vorig seizoen het hele jaar voor het gedegradeerde PEC Zwolle speelde. In mei scoorde hij nog tegen FC Utrecht (1-1). Redan maakte zes doelpunten en leverde drie assists af in 26 competitiewedstrijden.

Daishawn Redan, als huurling in actie voor PEC Zwolle, en Nordin Amrabat.

Behalve Redan hoopt FC Utrecht ook op de komst van Nordin Amrabat. Het is al maanden duidelijk dat de voormalig Marokkaans international niets liever wil dan - voor een veel minder salaris dan hij nu verdient - spelen voor FC Utrecht. Punt is dat Amrabat nog een jaar onder contract staat bij AEK Athene, waar hij als een belangrijke speler wordt gezien. Daarom is een overgang naar de Domstad geen abc’tje.

Niettemin wil Fraser de multifunctionele Amrabat er graag bij hebben, omdat hij op meerdere posities kan spelen en dus eventueel ook aan de buitenkant in een systeem met vleugelverdedigers. Daarbij beschikt Amrabat, met zijn ervaringen bij onder meer PSV, Galatasaray, Málaga en Watford, over de routine die de huidige selectie ontbeert. Immers zijn Willem Janssen en Urby Emanuelson gestopt, is de kans inmiddels levensgroot dat Adam Maher gaat vertrekken, en zijn ook ervaren jongens als Joris van Overeem (Maccabi Tel Aviv) en Simon Gustafson (onbekend) weg.