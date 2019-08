Vente op huurbasis naar RKC, Kozakken Boys aast op Drenthe

De transferperiode in Europa kruipt richting het einde en dus regent het nieuwtjes over spelers die nog wisselen van club. Mis de komende weken niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

RKC huurt Vente voor één seizoen

RKC Waalwijk heeft zich per direct versterkt met spits Dylan Vente. De 20-jarige aanvaller wordt dit seizoen gehuurd van Feyenoord. De geboren Rotterdammer voegt zich per direct bij de selectie van Fred Grim en staat vandaag al voor het eerst op het trainingsveld. Vente begon dit seizoen als basisspeler bij Feyenoord, maar de laatste wedstrijden fungeert Luciano Narsingh in de punt. Vente heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2022.



,,Voor Dylan is het belangrijk dat hij dit hele seizoen nog veel meer speelminuten gaat maken dan tot dusver al het geval is geweest”, verklaart Sjaak Troost, technisch directeur bij Feyenoord. ,,Zeker nu het met Nicolai Jørgensen gelukkig weer de goede kant op gaat, dreigde het gevaar dat Dylan veelal op de bank zou komen te zitten.”

RKC Waalwijk on Twitter DYLAN VENTE = 💛💙 🆕 Ons #RKC huurt Dylan Vente dit seizoen van @Feyenoord! De aanvaller sluit direct aan bij de selectie van Fred Grim en maakt vandaag meteen zijn eerste trainingsminuten. 😍 Welkom bij onze mooie club, Dylan! ➡️ https://t.co/uYhgLdOfXJ #RKC1920

Kozakken Boys aast op Royston Drenthe

Kozakken Boys richt de pijlen op Royston Drenthe. De Rotterdammer promoveerde afgelopen seizoen met Sparta naar de eredivisie, maar is momenteel clubloos. Drenthe, neef van Kozakken Boys-speler Tyrone Conraad, heeft aangegeven graag naar De Zwaaier te komen. De tweededivisionist kan het komende half jaar niet beschikken over Sander Heesakkers en mikt ter vervanging derhalve op de komst van Drenthe.

Volledig scherm Royston Drenthe. © foto: Carla Vos

Luhukay haalt oud-Ajacied

Welshman James Lawrence zet zijn avontuurlijke voetballoopbaan voort in Duitsland. Anderlecht heeft de 27-jarige verdediger verhuurd aan FC St. Pauli, de Duitse club van de Nederlandse trainer Jos Luhukay. Lawrence kwam vorig jaar van het Slowaakse AS Trencin naar de Belgische club. Eerder speelde hij in Nederland voor Haarlem (2008-2009), Ajax (2009-2011), Sparta Rotterdam (2011-2012) en RKC Waalwijk (2012-2014). Luhukay kan Lawrence, die vorig jaar november debuteerde in de nationale ploeg, goed gebruiken in Hamburg. De club uit de tweede Bundesliga telt momenteel veel geblesseerde spelers.

Volledig scherm Alexis Saelemaekers in gesprek met James Lawrence (rechts). © BELGA

Lovren op weg naar Bayer Leverkusen

Dejan Lovren staat voor een vertrek bij Liverpool. De 30-jarige centrumverdediger moet in de pikorde Virgil van Dijk, Joël Matip en Joe Gomez voor zich dulden. De Kroaat leek op weg naar AS Roma, maar z'n salariseisen bleken de Italianen wat te gortig. Engelse media melden nu dat het Bayer Leverkusen van Peter Bosz de meeste kans maakt om Lovren te strikken. De verdediging van Leverkusen is de achilleshiel van de ploeg. Dat bleek afgelopen weekeinde ook weer in het duel met promovendus Paderborn, dat overigens wel met 3-2 werd gewonnen.

Volledig scherm Dejan Lovren in duel met David Silva. © AFP

ManUnited wil in de winter toeslaan

De transfermarkt in Engeland is pas gesloten, maar volgens The Guardian bereidt Manchester United zich al voor op twee megatransfers in januari. Dortmund-aanvaller Jadon Sancho moet naar Old Trafford komen. De 19-jarige vleugelspeler kende een flitsende seizoensstart én hij zou akkoord zijn met een nieuw contract bij de Duitse topclub. Desalniettemin wil United in de winter een bod doen van ruim 100 miljoen euro. Ook het Duitse wonderkind Kai Havertz staat op het verlanglijstje. De middenvelder van Bayer Leverkusen wordt echter ook begeerd door Arsenal, Chelsea, Liverpool en Manchester City.