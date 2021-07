Varane bereikt persoonlijk akkoord met ManUnited, Tottenham strikt Gil en laat Lamela gaan

Mitchel Bakker verruilt Paris Saint-Ger­main voor Bayer Leverkusen

12 juli Jong Oranje-speler Mitchel Bakker (21) verhuist van Paris Saint-Germain naar Bayer Leverkusen. De linksback tekent vandaag een contract voor vijf jaar in Duitsland. Bakker had in Parijs nog een contract tot de zomer van 2023. Het is onduidelijk hoeveel de club van trainer Hannes Wolf aan PSG overmaakt.