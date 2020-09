Van de Beek tekent voor vijf jaar: 'Geen hogere standaard dan United’

De droomtransfer van Ajacied Donny van de Beek naar Manchester United is afgerond. De 23-jarige middenvelder werd afgelopen seizoen vaak in verband gebracht met Real Madrid, maar hij gaat toch in de Premier League spelen.

ManUnited betaalt 39 miljoen euro voor Van de Beek. De transfersom kan door bonussen oplopen naar 44 miljoen euro. De middenvelder tekende voor vijf seizoenen met een optie voor nog een jaar.

,,Ik kan niet uitleggen hoe ongelofelijk deze kans is om deel uit te maken van een club met zo’n geweldige geschiedenis”, zei van de Beek op de website van ManUnited. ,,Ik ben nu klaar om de volgende stap in mijn carrière te zetten en op het hoogste niveau te presteren en er is geen hogere standaard dan Manchester United.”

United-coach Ole Gunnar Solskjaer was in zijn nopjes met de komst van de Oranje-international. ,,Donny heeft alle technische eigenschappen die nodig zijn om in dit team te presteren en heeft de persoonlijkheid die nodig is om te slagen bij Manchester United. Zijn vermogen om de ruimte te zien, zijn bewegingen te timen en het spel te lezen, zal een echte aanvulling zijn op de kwaliteiten die we op het middenveld hebben.”

,,Dit is een mooie transfer voor Donny, die hij ook verdient. En het is een compliment voor de jeugdopleiding van Ajax, waar hij vanaf zijn elfde al speelde. Vorige zomer was er al veel om hem te doen, maar konden we hem gelukkig nog een jaar voor Ajax behouden”, aldus directeur voetbalzaken Marc Overmars. “De maanden daarna was hij zowel in nationale als in Europese wedstrijden ook weer heel waardevol voor ons. Inmiddels behoort hij bijna vijf jaar tot de A-selectie. Hij is klaar voor deze stap en we zullen hem missen.”

De Boer

Van de Beek maakte eind 2015 onder trainer Frank de Boer zijn debuut voor Ajax en wist zich binnen twee jaar op te werken tot vaste kracht binnen de Amsterdamse formatie. Het resulteerde in zijn debuut in het Nederlands elftal op 14 november 2017. Van de Beek speelde tot dusver tien interlands.

Aan het begin van het seizoen 2018/19 raakte de Nijkerkervener onder Ajax-trainer Erik ten Hag zijn basisplaats kwijt. Van de Beek vocht zich terug en kende met de club uiteindelijk een van de mooiste Europese seizoenen uit de historie. Ajax strandde in de halve finales van de Champions League, maar de naam van Van de Beek was gevestigd. Dat heeft nu geresulteerd in een transfer naar Manchester United.

