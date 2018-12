Van Aanholt kan naar Italië, Arsenal wil van Özil af

Arsenal stelt pogingen in het werk om middenvelder Mesut Özil tijdens de winterse transfertermijn bij een andere club onder te brengen. Volgens dagblad de Times wil de Engelse club de 30-jarige Duitser het liefst verkopen. Een verhuur behoort echter ook tot de mogelijkheden.



Özil verlengde begin dit jaar zijn contract bij Arsenal nog tot medio 2021. Met een jaarsalaris van naar verluidt circa 12 miljoen euro is hij grootverdiener in de Londense selectie. Onder de nieuwe trainer Unai Emery heeft Özil echter nog geen vaste basisplaats kunnen afdwingen. In 26 wedstrijden behoorde hij slechts elf keer tot het startende elftal.



Met het beoogde afscheid van Özil, die sinds 2013 voor Arsenal speelt, wil de clubleiding financiële ruimte scheppen voor nieuwe spelers. Volgens The Guardian wil Internazionale The Gunners daar wel bij helpen.