United wil af van Fellaini en Fred van Sjachtar halen

Jonathan Reis droomt van terugkeer naar Nederland

4 oktober Dankzij zes doelpunten van Jonathan Reis in twaalf wedstrijden staat Hokkaido Consadolo Sapporo in de Japanse J-League nog net boven de degradatiestreep. De Braziliaanse spits heeft zijn leven weer op de rit en denkt voorzichtig aan een terugkeer in de eredivisie. ,,Niet iedereen in Nederland weet dat ik veranderd ben."