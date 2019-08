Tussenbalans: clubs breken massaal hun transferrecords

De transfermarkt in Engeland is dicht en dus is er een tussenbalans op te maken in deze zomerse transferperiode. Alleen al een vliegensvlugge blik op de lijst van transfers van de Engelse clubs is al voldoende om één ding te constateren: transferrecords worden gretig verpulverd. En hoe zit dat in de andere buitenlandse competities? Een overzicht.

Harry Maguire was in de afgelopen Engelse transferperiode de duurste aanwinst van een Engelse club. Manchester United maakte liefst 87 miljoen euro over naar Leicester City. Waar dat voor Leicester City logischerwijs een recordverkoop was, was het voor The Red Devils géén recordaanwinst. Voor Paul Pogba werd drie zomers geleden nóg meer betaald aan Juventus: 105 miljoen euro. Maguire loste echter wel Virgil van Dijk, voor wie Liverpool iets minder dan 85 miljoen euro betaalde aan Southampton, af als duurste verdediger aller tijden.



Waar Manchester United dus geen recordaanwinst aantrok, deed de helft (!) van de Engelse clubs dat wél. Zo werd onder meer Pierre-Emerick Aubameyang (64 miljoen euro, Borussia Dortmund) afgelost als recordaanwinst van Arsenal door Nicolás Pépé van LOSC Lille, waar The Gunners liefst 80 miljoen euro voor over hadden. Maar ook het gepromoveerde Aston Villa en Sheffield United strikten met Wesley (Club Brugge, 25 miljoen euro) en Oliver McBurnie (Swansea City, 19,1 miljoen euro) de duurste speler uit de clubgeschiedenis. Aston Villa gaf zelfs 148 miljoen euro uit aan transfers.



Bekijk in de tabel hieronder welke clubs een recordaanwinst naar de club haalden. Tekst gaat verder onder de tabel.

De helft van de Engelse clubs zetten dus deze zomer een record neer. De recordaanwinsten gaan sowieso niet ver terug in de Premier League. Het oudste naam staat op naam van Manchester City en Norwich City. Zij trokken hun duurste speler in het seizoen 2015/2016 aan, vier jaar geleden dus. Manchester City maakte toen 76 miljoen euro over naar VfL Wolfsburg voor Kevin de Bruyne, Norwich City betaalde toen 11 miljoen euro voor Timm Klose aan datzelfde Wolfsburg.

Andere topcompetities

En hoe zit het met de recordaanwinsten in de andere topcompetities (Spanje, Duitsland en Italië)? Dat verschilt. In Spanje begroetten pas twee clubs (Atlético Madrid en Sevilla) hun duurste speler aller tijden. Real Madrid betaalde nét niet genoeg voor Eden Hazard (100 miljoen euro aan Chelsea) om het record van Gareth Bale (101 miljoen euro aan Tottenham Hotspur) te verbreken.



In Duitsland ontvingen liefst zeven clubs (Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf en Union Berlin) hun recordaanwinst, in Italië vijf (Internazionale, Sampdoria, Atalanta Bergamo, Bologna en SPAL). Uiteraard kunnen deze aantallen nog oplopen. De transfermarkt is immers nog geopend in deze landen.



Bekijk in de tabellen hieronder voor welke spelers bovenstaande clubs bereid waren het meeste geld ooit te besteden.

Bekijk hieronder hoe Inters recordaankoop Romelu Lukaku werd ontvangen:

Nederland

Volledig scherm Peniel Mlapa werd deze zomer voor 500 duizend euro gekocht door VVV-Venlo en is daarmee de laatste recordaanwinst van een club uit de eredivisie. Hij werd echter ook meteen weer verkocht voor 2,5 miljoen euro. © BSR Agency In Nederland is een recordaanwinst nog wel een zeer hoge uitzondering. Alleen VVV-Venlo verwelkomde deze zomer, of eigenlijk vorig jaar zomer al, de duurste speler aller tijden. Peniel Mlapa werd voor 500.000 euro overgenomen van Dynamo Dresden. Echter werd de spits uit Togo ook meteen weer voor 2,5 miljoen euro verkocht aan Ittihad Kalba uit de Verenigde Arabische Emiraten.



Ajax, PSV en Feyenoord haalden hun recordaanwinst al veel langer geleden: respectievelijk in het seizoen 2008/2009 (Miralem Sulejmani voor 16,25 miljoen euro van SC Heerenveen), het seizoen 2000/2001 (Mateja Kezman voor 14 miljoen euro van Partizan Belgrado) en het seizoen 2003/2004 (Danko Lazovic voor 7 miljoen euro van Partizan Belgrado).