TT: PSV aast nog op linksback, Martínez vervangt Laporte

PSV probeert dinsdag nog een linksback aan het huidige spelersarsenaal toe te voegen om de selectie te versterken. De club heeft een aantal mogelijkheden in gedachten en er is nog kans op een doorbraak, maar PSV had maandagavond laat nog geen doorbraak kunnen bereiken.



Afgelopen zomer lukte het de Eindhovenaren op de slotdag van de transfermarkt niet om de gewenste versterking voor de defensie binnen te halen. Over de slagingskansen voor woensdagavond (de markt sluit dan, red.) wil nu niemand zich nog uitlaten bij PSV.



Wel wil PSV verder met Joshua Brenet, rond wie op dit moment niets speelt. Een vertrek van de huidige linksback, die in de afgelopen 59 duels maar 1 keer verloor met PSV, was maandagavond niet voorzien voor deze transferperiode.