TT: Paulinho verlaat Barcelona alweer, Kluivert kiest voor rugnummer 34

Het WK in Rusland nadert stiekem zijn ontknoping, maar de meeste clubs zijn alweer druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we deze zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Hendriks naar België

Sam Hendriks zet zijn carrière voort in België. De 23-jarige spits van Go Ahead Eagles maakt de overstap naar OH Leuven. Hendriks kwam in 54 duels 28 keer tot scoren in Deventer, waar hij nog een contract voor een jaar had. Hendriks tekent bij Leuven een contract voor drie jaar

Paulinho verlaat Barcelona alweer

Het lijkt erop dat het verblijf van Paulinho in Spanje beperkt blijft tot één seizoen. De Braziliaanse middenvelder van FC Barcelona kan terugkeren naar China. Het Catalaanse El Mundo Deportivo meldt vandaag dat Paulinho dichtbij een terugkeer naar Guangzhou Evergrande is. De Chinese club verkocht hem een jaar geleden voor veertig miljoen euro aan Barcelona, maar wil hem deze zomer terughalen.

De kans lijkt niet groot dat de Catalaanse grootmacht tegenstribbelt als Guangzhou Evergrande bereid is om de hoofdprijs te betalen voor de 29-jarige middenvelder. Hoeveel de Chinese topclub precies voor hem over heeft, is niet bekend.

Volledig scherm Paulinho (links) viert een goal met Lionel Messi. © REUTERS

Kluivert kiest voor rugnummer 34

Justin Kluivert gaat bij AS Roma met rugnummer 34 spelen. Hij kiest dit rugnummer om een eerbetoon te brengen aan Abdelhak Nouri. ,,Waarom 34? Dat is Appie's nummer. Mijn vriend, die me zoveel heeft geleerd", zei de 19-jarige Kluivert op zijn Instagram-pagina.

Justin Kluivert (@justink_) on Instagram: "Perché 34? Il numero di Appie. Le mie preghiere e il numero di maglia per te, mio ​​amico-fratello che mi hai insegnato tanto. 🇺🇸 Why 34? Appie's number. My prayers and shirt number for you, my friend-brother who thought me so much. #staystrongAppie #nouri #forzaroma @officialasroma"

Van Dop komend seizoen directeur Go Ahead

Volledig scherm Jan Willem van Dop. © Ruud Voest Jan Willem van Dop (57) is komend seizoen de algemeen directeur ad interim bij Go Ahead Eagles. Hij bekleedde in het verleden ook bestuursfuncties bij Feyenoord en FC Utrecht. ,,Go Ahead Eagles hoopt en denkt dat Van Dop met zijn schat aan ervaring en expertise als bestuurder in het betaald voetbal de organisatie verder kan professionaliseren", meldt de eerstedivisieclub in een verklaring.

Holla kiest voor Australië

Danny Holla gaat volgens Voetbal International aan de slag in Australië. De middenvelder, die na zijn vertrek bij FC Twente transfervrij was, tekent een eenjarig contract bij Melbourne Victory.

Volledig scherm Danny Holla. © ANP Pro Shots

Wilshere op weg naar West Ham

Jack Wilshere is volgens The Guardian dicht bij een overstap naar West Ham United. De middenvelder, die na zijn vertrek bij Arsenal transfervrij is, zou op het punt staan om een driejarig contract te tekenen bij The Hammers.

Volledig scherm Jack Wilshere. © REUTERS

Hazard traint mee met VVV-Venlo

Kylian Hazard traint mee bij VVV-Venlo. De offensieve middenvelder, jongere broer van de Belgische internationals Eden en Thorgan, mag de komende tien dagen proberen de technische staf te overtuigen van zijn kwaliteiten. De 22-jarige speler kwam afgelopen seizoen uit voor Jong Chelsea. Vandaag maakte VVV-Venlo bekend dat het aanvaller Jay-Roy Grot voor een seizoen huurt van Leeds United.

VVV-Venlo on Twitter: "📝| Kylian Hazard traint mee bij VVV-Venlo! De offensieve middenvelder, jongere broer van de Belgische internationals Eden en Thorgan, mag de komende tien dagen proberen de technische staf van onze club te overtuigen van zijn kwaliteiten."

Remy terug naar Ligue 1

Loïc Remy staat volgens het Franse L'Équipe op het punt om terug te keren naar de Franse Ligue 1. De aanvaller, die overkomt van het Spaanse Las Palmas, tekent naar verluidt voor twee seizoenen bij Lille. De Franse oud-international kwam vijf jaar geleden voor het laatst uit in zijn vaderland bij Olympique Marseille.

El Ahmadi richting Saoedi-Arabië, Clasie in beeld als vervanger

Karim El Ahmadi is op weg naar Al-Ittihad, een club uit Djedda in Saoedi-Arabië. Als vervanger heeft Feyenoord voormalig speler Jordy Clasie op het oog. De middenvelder speelde het afgelopen half jaar op huurbasis bij Club Brugge, maar is inmiddels alweer met zijn werkgever Southampton op trainingskamp in China. Lees hier meer.

Volledig scherm Karim El Ahmadi met Steven Berghuis. © Pim Ras Fotografie

Cristiano Ronaldo is ineens een 'koopje

Na negen jaar Real Madrid en drie Champions League-trofeeën op een rij is Cristiano Ronaldo (33) toe aan iets nieuws. Juventus mag de vedette voor 100 miljoen euro overnemen, in plaats van de miljard euro die in zijn contract staat. Lees hier meer